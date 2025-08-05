في إطار المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في المعاملتين (جونيه وغزير)، وفي اليوم التاسع تقوم عناصر قوى الامن الداخلي سرية جونيه وبمؤازرة من شعبة المعلومات ومكتب حماية الاداب ومفرزة استقصاء جبل لبنان وبالتنسيق في ما بينهم لحواجز ثابتة ومتنقلة حتى الفجر .Lebanese cuisine

وأسفرت الحملة المتواصلة حتى اشعار اخر وبحسب ما علمت منصة جديدنا نيوز عن توقيف عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة، مواد مخدرة، كما تمّ ضبط سيارات مخالفة مزوّدة بزجاج داكن “فوميه”.

كما وانه يتم بالتنسيق مع بلديتي جونيه وغزير التدقيق في أوضاع المؤسسات السياحية والمطاعم والبارات والمحلات التجارية بالتعاون للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، حيث سيتم رفع تقرير مفصّل إلى القائمقام والمحافظ، على أن يُصار إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة.

الحملة مستمرة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وهي لا تزال في مرحلتها الأولى، وسط تأكيد على الجدية في المتابعة وتنفيذ القانون دون أي تهاون.

يذكر ان اجتماعات واتصالات يقوم بها رئيس بلدية جونيه فيصل إفرام ورئيس بلدية غزير كريستوفر باسيل للتنسيق مع قيادات الاجهزة الامنية والوصول الى الهدف المنشود الا وهو تنظيف المنطقة بشكل كامل.