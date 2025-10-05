نفى القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، الأحد، ما وصفه بـ"الادعاءات المفبركة" التي بثتها قناة "الحدث" وعدد من وسائل الإعلام حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة وموقف الحركة من مسألة تسليم السلاح.

وأكد مرداوي في تصريحٍ رسمي أن ما نُشر "لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة ويهدف إلى تشويه موقف الحركة وإرباك الرأي العام الفلسطيني والعربي"، داعيًا وسائل الإعلام إلى "تحرّي الدقة والمصداقية في تغطية الملف الفلسطيني، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحركة".

وشدّد على أن "حماس متمسكة بثوابتها الوطنية، وأن أي نقاش حول مستقبل السلاح أو القضايا السياسية الكبرى لن يكون خارج إطار التوافق الوطني الفلسطيني".

ويأتي هذا النفي بعد أن كانت وسائل إعلام عربية قد زعمت أن حماس وافقت على تسليم سلاحها في إطار تفاهمات متعلقة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

في المقابل، أكّد مرداوي أن الحركة "ماضية في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء المصريين والقطريين وفق المقترح الأميركي الذي ينص على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وجثامين، مقابل وقف الحرب والانسحاب الكامل من القطاع"، مشيرًا إلى أن "المقاومة تتابع الموقف الميداني عن كثب وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة".

واختتم بالقول إن "الموقف الرسمي للحركة يصدر فقط عبر منصاتها وبياناتها المعتمدة، وكل ما يُتداول خارج ذلك لا يعكس الحقيقة".