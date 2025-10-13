أعلنت حركة "حماس" صباح اليوم الإثنين أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ20 الذين ستُفرج عنهم في إطار صفقة التبادل.

وقالت: "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قرّرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الإفراج عن الأسرى الصهاينة الأحياء التالية:

1- بار أبراهام كوبرشتاين

2- أفيتار دافيد

3- يوسف حاييم أوحانا

4- سيغيف كالفون

5- أفيناتان أور

6- إلكانا بوحبوط

7- ماكسيم هيركين

8- نمرود كوهين

9- متان تسنغاوكر

10- دافيد كونيو

11- إيتان هورن

12- متان أنغريست

13- إيتان مور

14- غالي بيرمان

15- زيف بيرمان

16- عمري ميران

17- ألون أوهل

18- غاي جلبوع-دلال

19- روم براسلافسكي

20- أريئيل كونيو".

ويترقّب العالم إنجاز المرحلة الأولى من اتّفاق غزة الذي أبرم بين "حماس" وإسرائيل برعاية أميركية.

ويصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة للمشاركة في مؤتمر السلام المنعقد في شرم الشيخ.