اتهم قيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالعبث بأعصاب عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة والاستخفاف بمشاعرهم. وقال مرداوي إن نتنياهو "منذ شهور يعبث بأعصاب عائلات الأسرى ويصر على اختيار 10 أسماء فقط ويتجاهل الباقين الذين يمكن إطلاق سراحهم في صفقة شاملة ودفعة واحدة".

وأضاف مرداوي أن نتنياهو يضع شروطاً تعجيزية تضمن إفشال أي اتفاق، ويرفض الالتزام بما وافق عليه سابقاً، معتبراً أن الأخير يكذب حين يدعي عدم التدخل في اختيار الأسماء. وختم مرداوي بالتأكيد أن نتنياهو لا يريد صفقة بل يماطل ويبقي الحرب رهينة حساباته.