كشفت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، عن وجود ملاحظات لديها على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقال القيادي محمد نزال، في تصريح له، أوردته منصات الحركة، إن "حماس تسلمت مساء الاثنين الماضي الخطة التي نسبت لترامب وبدأنا في اليوم الثاني مشاورات داخلية وخارجية".

وأضاف: "الخطة الأمريكية عليها ملاحظات وسنعلن موقفنا منها قريباً، ومن حقنا كممثلين للمقاومة أن نبدي ملاحظاتنا بما يحقق مصالح شعبنا الفلسطيني وقررنا مناقشة الخطة الأمريكية من منطلق وقف الحرب والمجازر".

وشدد نزال على أنه "لا يمكن أن تكون النهاية التفريط بحقوق شعبنا ومواصلة الإبادة الجماعية"، مضيفاً: "جادون في التوصل إلى تفاهمات من منطلق وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وتابع: "لا نتعامل وفق منطق أن الوقت سيف مسلط على رقابنا والحركة على تواصل مستمر وحساس مع الأطراف الصديقة من الدول العربية والإسلامية".

وختم قائلاً: "نؤكد أننا معنيون بمصالح شعبنا وبوقف المذبحة ولن نسمح لها بأن تستمر، وخلال الساعات الماضية واصل المختصون الليل بالنهار ونحن جادون في الوصول إلى تفاهمات. وسنعلن قريباً جداً موقفنا من الخطة ولن يتأخر كثيراً".

يذكر أن اثنين من قادة "حماس"، هما فوزي برهوم ومحمود مرداوي، كانا قد نشرا مقاطع من خطب رئيس الحركة الراحل إسماعيل هنية، تضمنت رفضاً ضمنياً لأي مبادرة أو خطة أمريكية.