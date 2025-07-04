قدمت حركة حماس “رداً إيجابياً” للوسطاء على اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة يستمر 60 يوماً، حسبما ذكر موقع “واي نت” الإسرائيلي، اليوم الجمعة.

وستعلن الحركة الفلسطينية عن قرارها خلال الساعات المقبلة، كما ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم”، أن حماس أبلغت قطر بموافقتها على مقترح صفقة تبادل الأسرى في القطاع.

في حين كشف مسؤول إسرائيلي رفيع، أن إسرائيل تتوقع مزيداً من الصعوبات من جانب حماس حتى بعد التوصل إلى اتفاق أولي بشأن الصفقة”، وفق صحيفة “إسرائيل هيوم”.

وقال دبلوماسيون مطّلعون على سير المفاوضات إنه في حال أكدت حماس قبولها، فقد يتم توقيع اتفاق نهائي خلال أيام، وذلك بعد زيارة وفد إسرائيلي لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط.