كشف مسؤول مطلع على مجريات المحادثات لوكالة “رويترز” أن رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية أبلغا حركة “حماس” بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندًا والمتعلقة بقطاع غزة.

وأوضح أن وفد الحركة أكد للوسطاء أنه سيدرس الخطة بـ”حسن نية” وسيقدّم رده عليها لاحقًا.

وكان ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلنا توصلهما إلى خطة لإنهاء الحرب في غزة، تقوم على 20 نقطة تحدد آلية إنهاء القتال وترتيبات ما بعد الحرب في القطاع.

وتتضمن الخطة إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، من دون أن تشمل أي بند يفرض على سكان غزة مغادرة القطاع. كما تنص على وقف فوري للعمليات العسكرية إذا وافق الطرفان، وإطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالمقترح.

وأكد ترامب أن إسرائيل ستحظى بـ”دعم كامل” من واشنطن في حال رفضت حماس الخطة، مشيرًا إلى أن بلاده ستقف إلى جانبها “لإتمام المهمة”.

أما نتنياهو، فقال: “إذا رفضت حماس خطتكم، سيدي الرئيس، أو تظاهرت بقبولها ثم عملت على تقويضها، فإن إسرائيل ستنجز المهمة بمفردها. يمكن تحقيق ذلك بالطريقة السهلة أو الصعبة، لكن المهمة ستُنجز”.

ووجّه ترامب دعوة إلى الفلسطينيين لتحمّل “مسؤولية مصيرهم” وقبول مبادرته للسلام، في وقت كانت حماس قد أبدت استعدادها سابقًا للتخلي عن إدارة القطاع، لكنها رفضت التخلي عن سلاحها، وهو الشرط الذي يتمسك به نتنياهو لتمديد أي هدنة طويلة الأمد.