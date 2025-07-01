لم تتوصل إسرائيل بعد إلى قرار سياسي بشأن كيفية المضي قدمًا في غزة بعد يومين متتاليين من الاجتماعات، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهتم باتفاق لوقف إطلاق النار، وفقًا لمصدر مطلع على المناقشات.

اجتمع نتنياهو مع كبار مستشاريه ووزرائه في منتدى أمني محدود مساء الأحد والاثنين. وقال المصدر إنه على الرغم من اتخاذ "قرارات عملية"، إلا أن المجموعة لم تتوصل بعد إلى قرار حاسم.

تضم المجموعة الصغيرة من كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين وزراء من اليمين المتشدد، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين دعا كلاهما بصوت عالٍ إلى تكثيف قصف غزة، ومسؤولين آخرين مثل أرييه درعي، الذين يفضلون اتفاقًا شاملًا لإطلاق سراح الأسرى يُنهي الحرب.

أصرّ بن غفير، رئيس حزب القوة اليهودية، على ضرورة اتخاذ "خطوة حاسمة" في غزة، وأعرب عن إحباطه من إضاعة إسرائيل للوقت والفرص يومًا بعد يوم، وفقًا للمصدر.