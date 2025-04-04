انتشر خبر إحياء سيلين ديون لحفلة ضخمة في لبنان هذا الصيف بشكل كبير وواسع... ولكن هل الخبر صحيح؟

في الأيام القليلة الماضية، انتشر خبر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس حول إحياء النجمة العالمية سيلين ديون لحفل في لبنان خلال الصيف المقبل. هذا الخبر حظي بانتشار كبير وأصبح حديث الساعة. ومع ذلك، إنّ هذا الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، وإنه مجرد شائعة تم ترويجها من قبل بعض المواقع الإخبارية التي لا تتحلى بالدقة أو المهنية في نقل الأخبار.

الخبر تم نشره للمرة الأولى من قبل أحد المواقع الإخبارية التي تركز على جذب الانتباه، بدلاً من التركيز على التحقق من صحة المعلومات. هذه المواقع تعرف جيداً أن خبراً عن حفل لسيلين ديون في لبنان سيكون بمثابة "تريند" يحقق لها عدداً كبيراً من المتابعين والمشاهدات، وبالتالي يساهم في زيادة "الريتش" أو الانتشار الإلكتروني. لكن المشكلة تكمن في أن هذه المواقع لم تكلّف نفسها عناء التأكد من صحة الخبر أو البحث عن مصادر موثوقة تؤكد حدوث مثل هذا الحدث الكبير.

والمفاجئ أن العديد من المواقع الإخبارية الأخرى قامت بنقل الخبر من دون التدقيق في مصداقيته أو التأكد من تفاصيله. وكان من البديهي أن يسأل الصحافيون عن الجهة المنظمة لهذا الحفل الضخم، والذي من المفترض أن يتطلب تجهيزات لوجستية ضخمة وموافقة من السلطات اللبنانية.