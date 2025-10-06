نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية صباح الاثنين، عشية السابع من تشرين الأول 2025، حصيلة قتلى القوات الإسرائيلية منذ بدء العملية العسكرية على قطاع غزة قبل عامين، والتي أطلقت عليها إسرائيل اسم “السيف الحديدي”، بينما سمّتها حركة حماس “طوفان الأقصى”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ إجمالي القتلى بلغ 1,152 جنديًا وضابطًا في مختلف الجبهات والمناطق منذ السابع من تشرين الأول 2023، بينهم عناصر من الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” ومصلحة السجون ووحدات التأهب.

وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل 1,035 جنديًا من الجيش الإسرائيلي، و100 من الشرطة، و9 من جهاز الأمن العام، و8 من مصلحة السجون. كما أشارت المعطيات إلى أنّ أكثر من 40% من القتلى، أي نحو 487 منهم، كانوا دون سن 21 عامًا، فيما بلغ عدد الذين تجاوزوا سن الأربعين 141 قتيلًا.

وذكرت الوزارة أنّ 1,086 من القتلى كانوا من الذكور و66 من الإناث، بينهم 801 من غير المتزوجين، و327 متزوجين.