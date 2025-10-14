المركزية- استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة اليوم المستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد الغرين، والسفير البريطاني في لبنان هايمش كاول ووفدًا مرافقًا. وتم خلال اللقاء عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها المحتملة على الوضع في لبنان، ولا سيّما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في قطاع غزة بالأمس.

كما جرى التطرق إلى سير العمل في تنفيذ الخطة التي وضعها الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، إضافةً إلى عملية انتشار الجيش وفقًا للقرار ١٧٠١. وتناول البحث أيضًا التحديات التي قد تواجه المؤسسة العسكرية في ملء الفراغ الناتج عن انتهاء مهام قوات اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية العام ٢٠٢٦.

وأكد الأدميرال الغرين مواصلة دعم بلاده في تأمين احتياجات الجيش اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة، لا سيّما في ما يتعلق بإنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.

واستقبل اللواء منسى وفدًا من أهالي شهداء معركة عبرا، الذين نقلوا إليه مطالبهم بإنصاف أبنائهم ومواصلة جهود تحقيق العدالة. وأعرب الوزير منسى عن تفهمه العميق لمعاناتهم، وطمأنهم، مؤكدًا ثقته التامة بشفافية القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والتزامها الكامل بالقانون والعدالة.

والتقى وزير الدفاع الوطني البروفسور أنطونيوس أبو كسم، وجرى عرض للشؤون الوطنية .

