لا يتأخر "حزب الله" في كل أزمة سياسية متصلة بملف من ملفاته في لبنان، باستدعاء سلاحه التعبوي المتمثل بشدّ العصب الطائفي؛ إذ ينقل المواجهة من إطارها السياسي والقانوني إلى ساحة الانتماء المذهبي، وتتحول في الشارع إلى اتهامات بـ"استهداف جماعي للطائفة الشيعية". واختبر اللبنانيون هذه المعادلة على مدى عقدين، وتتكرر ملامحها كلما اقترب النقاش من سلاح الحزب أو دوره الإقليمي.

ولم يقدم الحزب في النقاشات الأخيرة حول قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، المسألة على أنها خلاف على تطبيق الدستور أو تنفيذ القرارات الحكومية، بل يصورها على أنها محاولة لنزع سلاح الشيعة. ويرى خبراء أن هذا الخطاب يرفع كلفة أي مواجهة سياسية معه؛ إذ يجعلها تبدو وكأنها مواجهة مع مكوّن وازن من المجتمع اللبناني، لا مع حزب سياسي.

الطائفة كدرع للحزب

وتقول الدكتورة منى فياض، أستاذة علم النفس السياسي، لـ"الشرق الأوسط": "إن (حزب الله) دأب منذ تأسيسه على استغلال لغة التجييش الطائفي داخل البيئة الشيعية وتوظيفها عند كل استحقاق سياسي أو أمني"، معتبرة أن هذه اللغة "تحوّلت إلى أداة لتعبئة الشارع واستنفاره، لا سيما في لحظات التوتر أو القرارات المفصلية، كما حدث أخيراً بعد قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة".

وترى أن المشهد الأخير للدراجات النارية في الشوارع يعكس بوضوح محاولة الحزب خلق شارع مقابل شارع، وإظهار أن الطائفة الشيعية بأكملها في مواجهة بقية الطوائف. وتقول إن "هذه الاستراتيجية ليست جديدة، بل هي امتداد لسياسات اعتمدها (الحزب) منذ أواخر الثمانينات والتسعينات، حين عمل على إلغاء أي منافس داخل بيئته، بدءاً من حركة (أمل)، مستخدماً كل الوسائل لفرض هيمنته"، مشيرة إلى أنه "انتقل من خطاب الدولة الإسلامية إلى خطاب يتكيّف مع الواقع اللبناني، لكنه حافظ على مضمون مذهبي عزّزه بخدمات ومؤسسات اجتماعية ربطت جمهوراً واسعاً به وجعلته يسير خلفه مهما فعل".

وترى فياض أن "هذه البنية الاجتماعية المذهبية شكّلت أرضية صلبة لمشروعه، لكنها في الوقت نفسه جعلت الطائفة أسيرة خطاب واحد، لا يقبل النقد، ويبرّر أي تحرّك على الأرض".

مشهدية الدراجات

من جهته، يقول السياسي الدكتور حارث سليمان لـ"الشرق الأوسط" إن مشهد الدراجات النارية الذي شهده الشارع مؤخراً، عقب قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة، "ليس تعبيراً عن موقف الطائفة الشيعية ككل، ولا عن حراك حزبي منظم، بل هو فعل مُدار من قبل مجموعات هامشية يوظفها (حزب الله) لإيصال رسائل سياسية".

ويوضح سليمان أن هذه المجموعات "تنتمي في معظمها إلى قاع المدينة، وإلى الفئات الأكثر هشاشة اجتماعياً، ويتم تحريكها وتجنيدها عبر وسطاء، مع تقديم دعم لوجيستي محدود كملء خزانات الوقود أو شحن الهواتف، لتأدية استعراضات في الشارع". ويلفت إلى أن "الغاية من هذه التحركات هي إظهار صورة وكأن الطائفة الشيعية بأكملها في حالة غضب، في حين أن الواقع مختلف تماماً؛ إذ إن الغالبية الصامتة من أبناء الطائفة لا تشارك ولا توافق على هذه الأساليب".

خطر مفتعل

ويرى سليمان أنّ "المشهدية التي يتم إخراجها في الشارع ليست سوى خطر مفتعل"، مشدداً على أن "هذه التحركات لا تعبّر عن المزاج الفعلي للطائفة الشيعية، ولا تُنتج شوارع مضادة بالمعنى الحقيقي، بل هي أقرب إلى عرض صوتي وصوري قصير الأمد، تديره أجهزة أو مجموعات مرتبطة بالحزب، ويتم إنكاره علناً عند الحاجة"، مضيفاً أنّ "العقلاء من مختلف الأطراف يدركون أنّ ما يجري ليس مواجهة حقيقية، بل توظيف سياسي لمشهدية غوغائية".

إيران المستفيد الأكبر

ولا يخفي المواكبون للاستراتيجيات السياسية للحزب، بأنه نجح في ترسيخ صورة تربط بينه وبين الطائفة الشيعية ككل، إلى حد يصعب الفصل بينهما في الوعي العام. ويُعتقد في بيروت، أن محاولة لصق مصير الطائفة بمصير الحزب تستفيد منه إيران.

في هذا السياق، ترى فياض أن المستفيد الأول من هذه السياسة هو إيران «التي توظف الساحة اللبنانية كأداة في صراعها الإقليمي»، مؤكدة أن طهران «لا تكترث لما قد تسببه هذه التعبئة من توترات داخلية أو أزمات اجتماعية، ما دامت الورقة اللبنانية باقية في يدها».

وتشير إلى أن «اللعبة لا تعني بالضرورة انفجاراً طائفياً شاملاً، لكنها تفتح الباب أمام احتكاكات فردية ومناوشات يمكن أن تتطور في لحظات التوتر»، موضحة أن «الفرق اليوم أن الجيش اللبناني يمتلك غطاءً سياسياً، وقدرة على ضبط الشارع».

تراجع فاعلية الخطاب التعبوي

مع ذلك، تعتقد فياض أن «رهان (الحزب) على تعبئة مذهبية شاملة لم يعد مضمون النجاح»، لافتة إلى وجود شريحة من الشيعة «لم تعد مستعدة للنزول إلى الشارع للدفاع عن (الحزب) أو عن ممارسات بعض المجموعات المتهوّرة»، وأن «كثيرين يدركون أن هذه التحركات لا تعود بالنفع عليهم، بل تخدم فئة محدودة مرتبطة عضوياً بالمشروع الإيراني».

وتختم بالتأكيد على أن «السلاح الذي يحاول الحزب تصوير نزعه على أنه نزع لسلاح الطائفة، ليس في الحقيقة سوى سلاح إيراني القرار، يستخدم لخدمة أهداف خارجية»، محذّرة من أن «استمرار هذه المعادلة يعني إبقاء لبنان في دائرة الارتهان».

