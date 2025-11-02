شب حريق كبير في اغميد - قضاء عاليه اقترب من المنازل.

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لفوج إطفاء طرابلس، بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني، من السيطرة على حريق اندلع في أحد المنازل الكائنة في شارع عزمي بالقرب من المستشفى الإسلامي.

وفي تفاصيل الحادث، أفاد مصدر مطلع أن الحريق شب في الطابق الأرضي للمنزل في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أسفر عن تصاعد دخان كثيف كان يهدد الممتلكات والمجاورين. وعلى الفور، توجهت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع الحريق، حيث تم العمل بشكل سريع وفعّال لإخماده قبل أن يمتد إلى المباني المجاورة.

وأضاف المصدر أن الحريق أسفر عن بعض الأضرار المادية داخل المنزل، لكن لحسن الحظ لم تُسجل أي إصابات بشرية.

كما اندلع حريق كبير في بلدة عندقت، أتى على مساحة واسعة من الأشجار القريبة من النهر في البلدة، واقتربت ألسنة اللهب من أحد المنازل السكنية، ما أثار حالة من الخوف لدى الأهالي.

وتعمل فرق الدفاع المدني وفريق جمعية "تدبير" على إخماد النيران، وسط صعوبات كبيرة تواجهها العناصر بسبب وعورة المنطقة وامتداد النيران بسرعة بفعل الرياح.

وتُبذل جهود مكثّفة حالياً للسيطرة على الحريق ومنع تمدده إلى المنازل والمزارع المجاورة.

واندلعت حرائق ضخمة في بلدة عربصاليم – قضاء النبطية، حيث أتت النيران على مساحات واسعة من الأحراج وامتدت لتلامس منازل المواطنين في الأحياء القريبة.