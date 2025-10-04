أعلن الدفاع المدني السوري السيطرة على حريق في قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة بريف اللاذقية، مشيراً إلى دخول الحريق في مرحلة التبريد والمراقبة، مع استمرار متابعة الوضع.

ونقلت وسائل إعلام سوريّة عن مدير مديرية الدفاع المدني في اللاذقية عبد الكافي كيال، قوله إن فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تعاملت مع حرائق متفرقة في المنطقة، إلا أن حريق قلعة صلاح الدين كان الأصعب بينها.

واندلع الحريق في قلعة صلاح الدين الأيوبي الأثرية والأحراج المحيطة بها في منطقة الحفة بريف اللاذقية الجمعة، حيث باشرت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري وأفواج الإطفاء، بدعم من مروحيات وزارة الدفاع، العمل على السيطرة عليه والحد من انتشاره، خصوصاً أن طبيعة المنطقة الصخرية شديدة الانحدار أعاقت الاستجابة الأرضية المباشرة.

وأشار كيال إلى أن جهود إخماد الحريق استغرقت أكثر من 6 ساعات متواصلة.