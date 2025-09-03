المركزية- أظهرت حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشاطاً ملحوظاً خلال شهر آب الفائت حيث ارتفع عدد الركاب الذين استخدموا المطار بنسبة 39 في المئة، ليصل الى ما يقارب المليون راكب في الشهر الثامن، ليرتفع بذلك المجموع العام للركاب عبر المطار منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية آب الى 4 ملايين و802 ألفاً و 38 راكباً اي بزيادة حوالي 9 في المئة عن نفس الفترة من العام السابق.



كذلك ازدادت الرحلات الجوية بنسبة 24 في المئة لتبلغ 6634 رحلة في الإتجاهين من لبنان وإليه.



وتوزّعت حركة المطار خلال شهر آب 2025 على الشكل الآتي:



المسافرون:

بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار في آب الفائت 929 ألفاً و815 راكباً (بزيادة 38,94 في المئة عن آب 2024), اذ ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 60,25 في المئة وسجل 397 ألفاً و 517 راكباً ( مقابل 248 ألفاً و49 راكباً في آب 2024). كما ارتفع عدد الركاب بالمغادرة بنسبة 26,43 في المئة وبلغ 532 ألفاً و274 راكباً (مقابل 420 ألفاً و978 راكباً في آب 2024)، اما عدد ركاب الترانزيت فتراجع بنسبة 87,16 في المئة وسجل 24 راكباً.



الرحلات الجوية:

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال آب الفائت 6634 رحلة (بزيادة 24,81 في المئة)، منها 3318 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 24,87 في المئة) و3316 رحلة اقلاع من لبنان (بزيادة 24,75 في المئة).

ومع انتهاء شهر آب، يرتفع المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الثامن الى 4 ملايين و802 ألفاً و38 راكباً مقابل 4 ملايين و420 ألفاً و213 راكباً في الفترة ذاتها من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 8,63 في المئة.