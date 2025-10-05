حيّت "حركة الأرض اللبنانية" في بيان "القرار الجريء الذي اتخذه وزير العدل بموجب التعميم رقم 1355 الصادر بتاريخ 2 تشرين الأول 2025، والرامي إلى ضبط وتنظيم المعاملات العقارية عبر إلزام كتّاب العدل بالتحقّق من هوية مالك الحق الاقتصادي، ومصدر الأموال، والتأكد من عدم ارتباط الأطراف بأي لوائح عقوبات وطنية أو دولية".

ورأت انّ "هذا الإجراء يأتي في توقيتٍ دقيق تمرّ به البلاد، حيث تتزايد محاولات التلاعب بعمليات البيع والشراء العقارية لأهداف مشبوهة، بينها تبييض الأموال والتلاعب بالملكية العقارية لمصلحة جهات أجنبية، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن الاقتصادي والسلم الأهلي في لبنان".

واعربت الحركة عن "دعمها الكامل لوزير العدل في مسعاه لوضع حدٍّ لتجاوزات بعض كتّاب العدل الذين أغفلوا واجب التحقق من قانونية وأخلاقية بعض العقود، ما سمح بمرور معاملات مخالفة للقانون ومخالفة للمصلحة الوطنية".

ورأت أنّ "محاربة الفساد المالي وتبييض الأموال ليست ترفاً قانونياً بل واجب وطنيّ، وأنّ مسؤولية حماية الملكية العقارية اللبنانية من أي تملكٍ أو تصرفٍ مشبوه تقع على عاتق الجميع، بدءاً من وزير العدل وصولاً إلى كل مسؤول وطني مؤتمن على الأرض والهوية".

وختاما أكدت أنّها "ستدعم كل خطوة إصلاحية جريئة تصون السيادة العقارية للبنان وتمنع تحويل الأراضي اللبنانية إلى سلعةٍ تُباع في أسواق المصالح أو تُستخدم كأداةٍ لغسل الأموال"، داعيةً "جميع القوى السياسية والنقابية إلى التعاطي بمسؤولية وطنية مع هذا الملف الحساس بعيداً عن الحسابات الشخصية أو المهنية الضيقة".