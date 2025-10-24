تقدّم رئيس "جمعية إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب بأحرّ التهاني وأطيب التمنّيات إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بمناسبة تعيينهم لمدّة ثلاث سنوات، وهم:

- المهندس إسكندر بندلي – رئيسًا،

- السيدة ساره الشريف – نائبًا للرئيس

- السيد نور علم الدين – عضوًا،

- السيدة سيمون عبد المسيح – عضوًا،

- السيدة مريم عيد – عضوًا.

وأشاد حبيب في بيان، بالكفاءة العالية والخبرة الغنية التي يتمتّع بها المهندس إسكندر بندلي، المعروف بنشاطه واندفاعه وحرصه على تطوير مرفأ طرابلس وتعزيز دوره الوطني، متمنّيًا له النجاح والتوفيق في قيادة هذه المرحلة الجديدة.

كما عبّر عن تقديره الكبير لنائبة الرئيس السيدة ساره الشريف وللأعضاء الكرام، مثمنًا التنوّع والخبرة التي يحملها هذا الفريق، وما يتميّزون به من روح مسؤولة وإرادة صادقة في خدمة المدينة وأهلها.

وختم حبيب مؤكّدًا أنّ تشكيل هذا المجلس يشكّل خطوة إيجابية وواعدة نحو تعزيز دور مرفأ طرابلس كركيزة اقتصادية أساسية وواجهة إنمائية واعدة للبنان والشمال.