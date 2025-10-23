هنأ رئيس جمعية "إنماء طرابلس والميناء" أنطوان حبيب، بتعيين مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس.

وقال في بيان: "أتقدم بأحرّ التهاني وأطيب التمنّيات إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة استثمار مرفأ طرابلس بمناسبة تعيينهم لمدّة ثلاث سنوات،

- المهندس إسكندر بندلي – رئيسًا، / - ساره الشريف – نائبًا للرئيس / - نور علم الدين – عضوًا / - سيمون عبد المسيح – عضوًا / - مريم عيد – عضوًا.

وأشاد حبيب بالكفاية العالية والخبرة الغنية التي يتمتّع بها بندلي، "المعروف بنشاطه واندفاعه وحرصه على تطوير مرفأ طرابلس وتعزيز دوره الوطني"، متمنّيًا له النجاح والتوفيق في قيادة هذه المرحلة الجديدة.

كما وعبّر عن تقديره لنائبة الرئيس وللأعضاء، مثمنًا "التنوّع والخبرة التي يحملها هذا الفريق، وما يتميّزون به من روح مسؤولة وإرادة صادقة في خدمة المدينة وأهلها".

واكد حبيب أنّ "تشكيل هذا المجلس يشكّل خطوة إيجابية وواعدة نحو تعزيز دور مرفأ طرابلس كركيزة اقتصادية أساسية وواجهة إنمائية واعدة للبنان والشمال".