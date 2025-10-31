شدد رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، مشدداً على “أهمية إنشاء وزارة للإسكان تكون المرجعية الأساسية لتوحيد الجهود بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بملف السكن في لبنان”.

وأوضح حبيب في حديث لموقعنا Leb Economy أن “هناك اليوم عدداً من الجهات التي تعمل في هذا المجال، منها مصرف الإسكان، والمؤسسة العامة للإسكان، وجهاز الإسكان العسكري، وجهاز التعاضد القضائي…”، لافتاً إلى أن “كل هذه الأجهزة يمكنها متابعة عملها ولكن ضمن سياسة عامة موحّدة تُشرف عليها وزارة الإسكان المنشودة”.

وإذ استعاد “تجربة وزارة التصميم التي أُنشئت في عهد الشيخ موريس الجميل، والتي كانت تتولى التنسيق بين الوزارات كافة لضمان التكامل في العمل”، اعتبر أن “الأمر نفسه يجب أن يُطبّق اليوم في مجال الإسكان”.

وأعرب حبيب عن أمله في أن “تُدرج وزارة الإسكان ضمن تشكيلة الحكومة المقبلة، وأن يأتي الشخص المناسب في المكان المناسب لتولي هذا المنصب الوزاري”.

وفي ردٍ على سؤال حول مَن يراه الأنسب لتولي هذا الدور، رشّح حبيب “المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود لتولي هذه الوزارة”، مشيراً إلى أنه “يمتلك الكفاءات والخبرة التي تؤهله لتحمّل مسؤولية هذا الملف الوطني الحيوي وتولي هذا المنصب”.

كما تطرق إلى “الواقع الإداري الصعب للمؤسسة العامة للإسكان”، كاشفاً عن “وجود أكثر من 50 ألف ملف مجمّد بحاجة إلى معالجة قد تستغرق أكثر من عشر سنوات في ظل نقص الكادر الوظيفي. من هنا تأتي ضرورة تعيين موظفين جدد لتسريع العمل وإنهاء هذه الملفات”.

وختم مؤكداً أن العلاقة بين مختلف أجهزة الإسكان هي علاقة تكامل لا تنافس، قائلاً: “لا شيء يفرّقنا، فنحن نتكامل مع بعضنا البعض كمصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان وجهاز الإسكان العسكري وجهاز التعاضد القضائي، وما يُقال عن وجود تنافس بيننا لا يمت إلى الحقيقة بصلة”.