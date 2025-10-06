المركزية - اكد رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام ان الشرق امام تحديات خطيرة قد تطال دوله وأنظمته وحدود الأوطان، عبر مشاريع إمبراطوريات كبيرة او تقسيمات تفتيتية، ما ينذر بحروب لا تنتهي وأحقاد تتفجر، وان لا مستقبل لكل القوميات والاثنيات والمكونات إلا بثقافة الانسان والحريات والمساواة والعدالة.

جاء ذلك اثر استقباله في مقر الرابطة في الجديدة مع الامين العام جورج إسبو وفدا المانيا ضم المطران توماس شيرماخر رئيس المعهد الدولي لحرية الدين ورئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفيليب هيلرمان رئيس مركز التماسك الاجتماعي والحوار الثقافي، واستر شيرماخر المحاضرة في علوم الشرق الاوسط والإسلام في جامعات متنوعة ومسؤولة العلاقات العامة مع المسلمين في الاتحاد الانجيلي العالمي ، ورائد غريب المتخصص في السياسات الأوروبية.

وجرى نقاش معمق حول احوال المسيحيين في الشرق ومصير المكونات خاصة وأنهم سيزورون سوريا للاطلاع على الأوضاع هناك، وطالب افرام بمزيد من الوعي الأوروبي والاهتمام على قاعدة القيم والمبادئ، وعلى دعم الشعوب الصغيرة لتتمكن من الصمود والبقاء، ومحاربة التطرف والتكفير والالغاء.

وأولم افرام على شرف الوفد في "cafe d orient“ في الأشرفية وحضره ضمة من المعنيين والامين العام للقاء الأرثوذكسي النائب السابق مروان ابو فاضل الذي شرح للوفد احوال وتحديات الارثوذكس في كل من سوريا ولبنان وضرورة التضامن المسيحي والوطني.