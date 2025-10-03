أعلن الحاخام السوري الأميركي هنري يوسف حمرة، ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري عن دائرة دمشق، ليكون أول مرشح يهودي منذ منع اليهود السوريين من الترشح لعضوية مجلس الشعب عقب حرب يونيو عام 1967.

وهنري حمرة (48 عاما) ابن الحاخام الأكبر لليهود السوريين في نيويورك يوسف حمرة، الذي غادر سوريا عام 1992 بعد رفع الرئيس الأسبق حافظ الأسد حظر السفر على اليهود، ولم يبق حينها في العاصمة السورية سوى أقل من 10 يهود.

وفي إعلان ترشحه عبر منصات التواصل الاجتماعي، أكد حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب السوري تحت شعار: "نحو سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة"، وذلك "من أجل العدالة، وصون التراث السوري، ورفع العقوبات" حسبما أورده موقع تليفزيون سوريا، الجمعة.

وقال حمرة: "أؤمن بسوريا موحدة لكل السوريين، من الحسكة إلى السويداء، ومن درعا إلى اللاذقية، ومن دمشق إلى حلب".

وأكد أنه سيستمر بالعمل مع الجالية السورية في الولايات المتحدة من أجل إلغاء "قانون قيصر" من دون شروط.

ويفرض القانون المذكور عقوبات اقتصادية على سوريا كانت تستهدف حكم الأسد، إلا أن الإدارة الجديدة في دمشق تسعى لإلغائه.