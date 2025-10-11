لبّى عدد من المديرين العامين والإعلاميين دعوة المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا لجولة ميدانية على متن باصات النقل المشترك على بعض المحطات التابعة لمصلحة سكك الحديد بين محطتي بعبدا وصوفر مروراً بعاليه وبحمدون للإضاءة على اهمية هذا القطاع الحيوي والحفاظ على مسارات النقل السككي.

انطلقت الجولة من محطة مار مخايل المديرية العامة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، حيث شرح شيا تاريخ إنشاء المحطة التي يُعاد تأهيلها بمبادرة من السفارة الإيطالية ووكالة التنمية الإيطالية بالتعاون مع منظمات دولية تحت إشراف الاونيسكو وUN Habitat..

شارك في الجولة المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة وكل من رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة كهباء لبنان كمال حايك، مدير عام الدفاع المدني العميد عماد خريش، نائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار، مدير عام تعاونية موظفي الدولة نزيه حمود، المديرة العامة للتعاونيات غلوريا ابو زيد، مدير عام وزارة المهجرين احمد محمود، مدير عام وزارة الاتصالات المهندس باسل الأيوبي، رئيس مجلس الادارة/المدير العام للمعهد الوطني للادارة جورج لبكي، مدير عام المعهد الوطني للموسيقى هبة القواص، رئيس الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء في رئاسة الحكومة الدكتور ايلي عوض ، مدير عام الثقافة علي الصمد، المدير العام السابق للأسواق الاستهلاكية ياسر ذبيان، نقيب المحررين جوزف القصيفي، رئيسة مجلس الادارة المدير العام تلفزيون لبنان إليسار نداف وعضو مجلس الادارة ريما خداج حمادة ، عضو الهيئة الإدارية لنادي الصحافة سعد الياس، نقيب النقل المشترك ريمون فلفلي، المدير العام لشركة احدب للمواصلات عوني الاحدب، ومدير مشروع النقل في شركة الاحدب وليد ريما ونخبة من الإعلاميين.

المحطة الثانية كانت في بعبدا حيث اطلع الوفد على الإنشاءات التي ما زالت سليمة. واكد رئيس جمعية "ارض لبنان" بول ابي راشد ان اهالي بعبدا حافظوا على سكك الحديد.

اما شيا فأكد أن "الحفاظ على الممتلكات العامة مسؤولية وطنية، ونسعى لإزالة التعديات على مسارات السكك الحددية حتى نكون مستعدين عندما يتخذ القرار على مستوى الحكومة لإطلاق صفارة الانطلاق للقطار في يوم من الايام". وقال: "لدينا ٤٨ محطة قطارات في مختلف المناطق اللبنانية جزء منها مهدّم وجزء مرمّم وجزء قائم. ولدينا مسارات بطول ٤٠٣ كيلومترات وتفوق مساحتها ١٠ ملايين متر. هذه الجولة للمديرين العامين وللإعلاميين هي الاولى وسيكون لدينا كل شهر جولة على محطات اساسية ونحن نعوّل على دور الإدارات والاعلام في الاضاءة على حاجتنا لهذا القطاع الحيوي".

النقطة الثالثة كانت في محطة القطار في عاليه حيث كان شرح لتاريخ المحطة حيث كان احتفال منذ سنتين بمرور ١٢٥ عاماً على تأسيسها، وكان زارها آخر إمبراطور الماني.

النقطة الرابعة كانت في صوفر حيث كان في استقبال الوفد رئيس بلدية صوفر وجيه شيا ورئيس بلدية بدغان رمزي شيا.

وأضاء شيا على تاريخ محطة صوفر واهميتها، وقال: "نعمل على تنظيف المسارات وازالة التعديات. يجب اعادة الاعتبار للنقل المشترك لجهة التخفيف من زحمة السير ونسبة تلوث الهواء. هناك عملية مراقبة للباصات وللسائقين وهناك ٦ آلاف راكب يستقلون النقل المشترك يومياً".

النقطة الخامسة كانت في بحمدون حيث تم الاطلاع على وضع المحطة بمشاركة رئيس بلدية محطة بحمدون شادي متى ومختار بحمدون الضيعة فؤاد جبور، واختتمت الجولة بغداء.