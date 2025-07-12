يجول وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط يرافقه المدير العام في الوزارة الدكتور محمد ابو حيدر صباح يوم الاثنين المقبل، في محافظة النبطية يستهلها عند التاسعة والنصف في المكتب الاقليمي للوزارة ، يليها لقاءات في اتحاد بلديات الشقيف وجمعية التجار ، تختتم بزيارة الى محافظ النبطية هويدا الترك في سرايا النبطية الحكومية

ويستكمل البساط وابو حيدر جولتهما باتجاه محافظة الجنوب لزيارة محافظ الجنوب منصور ضو في مكتبه في سرايا صيدا عند الواحدة ظهراً ، اضافة الى تفقدهما اوضاع المكتب الاقليمي في المحافظة، لينطلقا بعدها بزيارة ميدانية الى السوق التجارية في مدينة صيدا للاطلاع على احوال التجار واحتياجاتهم لا سيما مع تزامن الموسم السياحي . ويختتما نهارهما الجنوبي بعقد لقاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة.