تصدر اسم موفق حيدر خلال الساعات الماضية حديث العديد من السوريين على مواقع التواصل، بعدما أعلنت وزارة الداخلية السورية، إلقاء القبض عليه.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أنها تمكنت بعد رصدٍ دقيق، وبعملية أمنية محكمة التنفيذ، من القبض على اللواء موفق نظير حيدر في محافظة اللاذقية.

"حاجز الموت"

كما أشارت إلى أن حيدر كان قائد الفرقة الثالثة دبابات في جيش النظام السابق والمسؤول عن حاجز القطيفة المعروف لجميع السوريين بـ"حاجز الموت".

وكانت الفرقة الثالثة تعتبر أحد أقوى التشكيلات العسكرية.

في حين أكد العديد من السوريين أن حيدر كان مسؤولاً عن تغييب وإخفاء آلاف السوريين.

كما اعتبر البعض الآخر أن اعتقاله يضاهي بأهمية خبر توقيف وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد

فيما شارك مغردون على "إكس" تعليقاً لنجل الموقوف محد حيدر على فيسبوك، أكد فيه أنه فخور بوالده، وواثق بأنه لم يؤذ أحداً.

لتتوالى التعليقات على هذا المنشور، معتبرة أن "البعض لا يخجل ولا يستحي".

ومنذ ديسمبر الماضي، أطلقت السلطات الجديدة في البلاد عمليات تفتيش واسعة في شتى المناطق من أجل إلقاء القبض على من وصفتهم بـ"الفلول" ممن تورطوا بجرائم ضد المدنيين خلال الصراع الذي امتد نحو 14 عاما.

في حين عملت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة التي تم تشكيلها لمحاسبة المتورطين وإحالة ملفاتهم إلى القضاء، على جمع العديد من الأدلة حول الموقوفين من الضباط والجنود وغيرهم، فيما أطلقت سراح آلاف الموقوفين الذين لم تثبت أي اتهامات ضدهم.