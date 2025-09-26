كتب البروفيسور إيلي الزير في موقع " أيوب":

كلما ارتفع منسوب الأمل عند الشعب اللبناني بالخروج من نفق القلق والخوف والموت والدمار، عادت الامور الى المربع الأول، وعدنا معها مجدداً قلقين خائفين من الغد.

ما شاهدناه أمام صخرة الروشة في بيروت يوم الخميس الفائت، مشهد خسر فيه الجميع، دولة وحكومة، وحزب الله ومعه معارضيه. لم يخرج من الروشة أي رابح. الكل كان مهزوماً، لأن الصورة التي خرجت كان مفادها أننا شعب لا يجد طريقة للتعايش بأمن وأمان، وأنّ القانون في بلدنا وجهة نظر، وأنّ الأمن أيضاً غب الطلب.

ما شاهدناه عند صخرة الروشة، كان انتحاراً جماعياً لوطن بكل ألوانه، وطوائفه، وأحزابه، ومسؤوليه. كلنا شاركنا في هذا المشهد الاسود. كلنا اشتركنا باشعال النار وجلسنا على كورنيش الروشة نتأملها.

يقدّم اللبنانيون للأسف صورة العجز للعالم، أنهم غير قغيرين أن يبنوا دولتهم، وأن يضعوا قانونهم فوق الجميع. نفشل يوماً بعد يوم في أن نرسم طريق المستقبل، وكأننا نهوى الماضي ومآسيه ونهوى الازمات وأوجاعها.

كل العالم يريد أن يساعدنا، ونحن لا نريد مساعدة أنفسنا. هي ذروة الأزمة، وذروة المأزق الذي نعيشه، والذي سندفع ثمنه غالياً غالياً.

ساعد الله لبنان وأعان اللبنانيين على أنفسهم.