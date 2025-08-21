المركزية – ينصب الاهتمام الرسمي على تسليم المخيمات الفلسطينية سلاحها بدءا من الجنوب كمرحلة أولى عملا بالفترة الزمنية التي حددتها الحكومة وفي اطار التزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 وباهداف الخطة الأميركية القاضيين بحصرية السلاح بيد الدولة شمال الليطاني كمرحلة أولى تبدأ من مخيمات صور وتستبق تسليم حزب الله سلاحه وتقطع الذرائع لديه في هذا المجال. وافيد ان المباشرة بهذا الملف ستكون من الرشيدية والباص في المنطقة على ما لحظته خطة اليرزة حيث بوشرت الاتصالات مع الجانب الفلسطيني الذي اوفد ياسر عباس نجل الرئيس الفلسطيني وسابقا مجموعة امنية الى بيروت للتنسيق في هذا الخصوص تحت اشراف السقير الفلسطيني الجديد محمد الاسعد .

يذكر ان لقاء كان جمع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد هولي ورئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير رامز دمشقية في السراي الحكومي جرى خلاله البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات واليات تنفيذ ما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئيسين اللبناني جوزف عون والفلسطيني محمود عباس خلال زيارة الأخير لبيروت .

العميد المتقاعد بسام ياسين يقول لـ "المركزية ": ان لا مشكلة في تسليم مخيمات صور السلاح سواء كان في مخيم الباص او الرشيدية فهما صغيران بالنسبة الى مخيم عين الحلوة، إضافة فان لا سلاح ثقيلا فيهما كما لا منظمات خارجة عن القانون او إرهابية . كذلك هما ساقطان عسكريا بمعنى انهما خاضعان للقوى الأمنية اللبنانية وتحديدا للجيش اللبناني ومخابراته . المشكلة الأكبر هي في مخيم عين الحلوة نظرا لما يحوي من تنظيمات وجماعات خارجة عن القانون وهو خارج سيطرة منظمة فتح المتعاونة مع الدولة . كما يضم أسلحة ثقيلة من مدافع أرضية ومضادة للطيران ومنظومات صاروخية وقذائف هاون و"ار بي بي جي" وسواها . هذا عدا عن الخنادق والانفاق التي تتحصن فيها جماعات تكفيرية . علما ان عين الحلوة المخيم الأكبر بين سائر المخيمات في لبنان والأكثر كثافة بشرية ، عدد اللاجئين فيه يتجاوز المائة الف وهي مشكلة إضافية في حال قرر الجيش اللبناني الدخول اليه عنوة . ستكون التكلفة البشرية كبيرة جدا على الأجهزة العسكرية من جيش وقوى امن وسواهما . هناك غطاء عربي ودولي لحصرية السلاح بيد الدولة وحدها . من المفترض مراجعة الدول والأحزاب الممولة والداعمة للجماعات المسلحة في المخيمات على تنوعها . في ذلك تجنيب للبنان والجيش تحديدا دفع فاتورة بشرية هو بغنى عنها اليوم امام هذه الهجمة الاسرائيليىة في المنطقة والتي لن توفر دولة فيها على ما صرح به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في شأن إقامة إسرائيل الكبرى .

ويختم لافتا الى ان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم شعب مسالم يحفظ العرفان . المشكلة هي لدى حركة حماس والتنظيمات الإرهابية التي لن تتخلى عن سلاحها حتى بالتفاوض. هنا الطامة الكبرى خصوصا وان لديها عتادا ثقيلا وحديثا .