Jul 2, 2025 9:47 AMClock
اقتصاد
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جمعيَّة AIA: ندعو إلى حماية المستهلك اللبناني عبر تطبيق المادة 44 من القانون رقم 659

تدعو جمعيَّة AIA، التي تضمُّ الممثِّلين المعتمدين لجميع صانعي المركبات العالميين في لبنان، السلطات اللبنانيَّة المعنيَّة إلى تطبيق المادة ٤٤ من القانون رقم ٦٥٩ لحماية فعليَّة للمستهلك اللبناني. إنَّ القانون المذكور، الصادر في تاريخ ٤ شباط ٢٠٠٥، يهدف إلى حماية المستهلك من العيوب الظاهرة أو المخفيَّة التي يمكنها إلحاق ضررٍ بسلامته أو صحَّته، والتي يمكن ظهورها في السلعة التي اشتراها من الأسواق المحليَّة.

تطلب الجمعيَّة من السلطات اللبنانيَّة المختصَّة التشدُّد في تطبيق هذا القانون لتأمين حقِّ المستهلك اللبناني بكفالة المصنّع وبتحديث السلعة التي يشتريها للحفاظ على استثماره كما ولتحصين السلامة المروريَّة التي تتراجع يوماً بعد يوم. كما تنبِّه الجمعيَّة المستهلك اللبناني إلى ضرورة المطالبة بحقوقه التي يكفلها القانون.

ختاماً، تؤكِّد الجمعيَّة أنَّ السيارات المباعة من قبل ممثِّلي المصانع العالميَّة في لبنان تحظى وحدها بالكفالة الموثوقة، وتضمن الحصول على قطع تبديل أصليَّة، لا سيَّما بطاريَّات السيارات الكهربائيَّة والهجينة. وهي وحدها تخضع للصيانة الدوريَّة من قبل مهندسين وأخصَّائيين مؤهَّلين، وتشملها حملات الاستدعاءات RECALL CAMPAIGN وإجراءات الرقابة المستمرَّة على الأنظمة الإلكترونيَّة وبرمجتها.

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