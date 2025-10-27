تُحذِّرُ جمعيّةُ مُمثِّلي صانعي المركباتِ العالميّين في لبنان – AIA من مغبّةِ تجاهلِ حملاتِ الاستدعاء (Recall Campaigns)، فهي واقعٌ لا يُمكنُ التهاونُ معه، إذ تُجري غالبيّةُ المصنّعين العالميّين استدعاءاتٍ دوريّةً لمركباتٍ جديدة وحديثة، بغيةَ تحديثِها حفاظًا على السلامةِ العامّة ومصلحةِ المستهلك. على سبيلِ المثال، نفّذت شركتا فورد وتسلا عدّةَ استدعاءات، وكذلك شركةُ BYD التي استدعت مؤخرًا أكثرَ من ١١٥٬٠٠٠ مركبة بسببِ عيوبٍ في البطاريّات قد تُسبِّبُ حرائقَ أو تعطُّلًا في نظام القيادة. وقد شملت هذه الحملة مركباتٍ في لبنان، بيعت عبر الوكيلِ المعتمد، ما أتاحَ لها الاستفادةَ من تحديثات المصنع، وكفالته، ومتابعته المباشرة. في المقابل، فإنّ المركباتِ المباعة خارج القنواتِ الرسميّة لا تخضعُ لأيِّ تحديثٍ أو استدعاء، ما يُعرِّضُ أصحابَها لخطرٍ دائمٍ، ويُعرِّضُ استثمارهم للتدنّي في القيمة والنوعيّة.

وتُشيرُ الجمعيّةُ إلى أنّ لبنان يستوردُ سنويًّا آلاف المركبات الجديدة من الصين عبر السوقِ الموازي، من قِبَلِ مستوردين لا صلةَ لهم بالمُصنِّع، ولا قدرةَ لديهم على تقديمِ الكفالة أو تنفيذِ الاستدعاءات. لذا، تُحذِّرُ جمعيّة AIA المستهلكَ اللبنانيّ: أنت في خطر. فكلُّ مركبةٍ جديدة تتطلّبُ صيانةً دوريّةً، وتحديثاتٍ مستمرّةً، واحتمالَ استدعاءٍ لمعالجة أعطالٍ خطيرة، أو حتّى استبدالًا تحت كفالة المصنِّع. وحده الوكيلُ المعتمد، المرتبطُ مباشرةً بالمصنِّع، هو القادرُ على تأمينِ الكفالة وخدمةِ ما بعد البيع.

إضافةً، تُحذِّرُ الجمعيّةُ من استمرارِ فوضى الاستيرادِ الموازي، التي تُهدِّدُ سلامةَ المستهلك، وتُقوِّضُ السلامةَ العامّة. وتُناشِدُ الدولةَ، لا سيّما وزارةَ الاقتصادِ والتجارة، تطبيقَ القانون الذي رفعَ الحمايةَ الحصريّةَ المسبقة عن الوكالات، والذي يُلزمُ كلَّ بائعِ مركبةٍ جديدةٍ بتأمينِ كفالةِ المُصنِّع، وخدمةِ ما بعد البيع، وشمول المركبةِ بحملاتِ الاستدعاء.

ختاما تهيبُ جمعيّةُ AIA بالمستهلكِ اللبناني أن يكون مدركًا لحقوقه، وألّا يشتري أيَّ مركبةٍ جديدةٍ ما لم تكن مغطّاةً بكفالةِ المصنِّعِ الرسميّ، ومشمولةً بحملاتِ الاستدعاء، وخاضعةً لصيانةٍ ومراقبةٍ. كما تدعوهم إلى مراجعة المواقع الإلكترونيّة ووسائل التواصل الاجتماعيّ التابعة لمصنّعي السيّارات العالميين، للتثبُّت من الاستدعاءات وأهميّة التحديثات التي تجريها.