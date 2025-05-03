نعى رئيس واعضاء جمعية شركات الضمان الرئيس السابق للهيئات الاقتصادية الوزير عدنان القصار الذي كان قامة اقتصادية لا تتكرر نظرا للانجازات التي حققها خلال حياته انسانيا واجتماعيا واقتصاديا في لبنان والعالمين العربي والدولي .

بغيابه يفقد لبنان سندا اقتصاديا حفلت به المحافل العربية والدولية فكان السفير فوق العادة للبنان الذي احبه حتى الرمق الاخير .

وبهذه المناسبة تتقدم جمعية شركات الضمان رئيسا واعضاء بأحر التعازي لعائلته الصغيرة والكبيرة سائلة الله ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته