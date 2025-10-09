المركزية - أعلنت "جمعيّة الأرض لبنان" في بيان، أنها "تلقت عبر منصّة Green Police، شكوى عن وجود كسارة ناشطة في منطقة حرجيّة من بلدة وجه الحجر – قضاء البترون".

واشارت الى "ان الكسارة تقع هذه على أراضٍ مشاعيّة تابعة للبلدة، ضمن موقع مصنّف "منطقة مهمّة للتنوّع البيولوجي KBA". "، لافتة الى أنه "بحسب المعلومات الأوليّة، تعمل هذه الكسّارة دون استحصال التراخيص اللازمة وخلافاً للقوانين البيئيّة المرعيّة الاجراء."

وأوضحت أنه "تمّ إبلاغ قوى الأمن الداخلي التي ندعوها إلى التحقق من هذه المخالفة، وايقاف أعمالها، وإلزام الجهة المخالِفة اعادة الموقع إلى حاله الطبيعي."

وأكدت انّ "حماية الغابات والمشاعات ليست مجرّد خيار، بل واجب وطني ومسؤوليّة جماعيّة."