تعقد الحكومة اللبنانية غداً الأربعاء جلستين صباحية ومسائية، ثم تدخل في «إجازة صيفية» أسبوعين ريثما تنتهي قيادة الجيش من وضع خطة لتطبيق «حصرية السلاح» نهاية آب الجاري.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن جلستي الأربعاء ستخصصان لإقرار البنود ذات الطابع الخدماتي، تجنباً لفتح النقاش حول «حصرية السلاح» التي تشكل مادة سياسية مشتعلة بين أكثرية مؤيدة لها، وأقلية ممثلة في «الثنائي الشيعي» ما زالت تتحفّظ عليها بذريعة افتقادها الضمانات بإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب.

وستتيح هذه الفترة لرؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه برّي، والحكومة نواف سلام، التواصل مجدداً بحثاً عن صيغة توفيقية لإخراج «حصرية السلاح» من التأزم، وذلك بعد انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة الأخيرة التي أقرت أهداف الورقة الأميركية.

ويأتي ذلك وسط مساع من بري لضبط تحركات «حزب الله» الذي ينفذ مناصروه مسيرات بدرجات نارية في الضاحية الجنوبية لبيروت رفضاً لتسليم السلاح، فيما يعمل الجيش على منع خروج المحتجين من الضاحية تجناً لوقوع صدامات.

محمد شقير - الشرق الاوسط