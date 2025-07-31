أفادت الشرطة الأميركية الأربعاء بأن شخصا أضرم النار في عضو بمجلس مدينة في ولاية فرجينيا بعدما اقتحم مكتبه بمجلة محلية.

وقالت السلطات إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن “مسألة شخصية” ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في مجلس المدينة.

والضحية هو لي فوغلر “38 عاما”، مسؤول منتخب في مدينة دانفيل بولاية فرجينيا.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به دخل مكتب فوغلر، حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلا قابلا للاشتعال.

ولم يتسن معرفة حالة فوغلر على الفور، بينما احتجزت الشرطة المشتبه به.