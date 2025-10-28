هزّت بلدة *صوفر* في قضاء عاليه جريمة مروّعة راح ضحيتها المواطن *ربيع الموسى* وزوجته الحامل من عائلة *أبو سمرا*، فيما أُصيبت ابنة الزوج في قدميها بحسب شهود العيان.

وبحسب المعلومات الأولية، أقدم عدد من أفراد عائلة الزوجة على تنفيذ الجريمة، بدافع “أخذ الثأر” من ابنتهم بعد مرور نحو عامين على زواجها بطريقة “الخطيفة”، وهو ما كانت العائلة ترفضه بشدة.

وقد أُطلقت النار على العائلة داخل منزلها، ما أدى إلى مقتل الزوج والزوجة على الفور، فيما نُقلت الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.