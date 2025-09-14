أفاد مصدر أمني رفيع أنّ الأجهزة الأمنيّة تمكّنت من استعادة سيارة ومحفظة وهاتف القتيل المغدور حكمت الحدشيتي، الذي قُتل في بطشاي، حيث عُثر مساء أمس على المقتنيات في منطقة برج البراجنة – الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت بلدة بطشاي – قضاء بعبدا قد هزّتها جريمة مروّعة يوم الثلاثاء الماضي داخل كراج لتصليح السيارات يملكه الحدشيتي، حين أقدم أحد العمّال لديه، المدعو أحمد (سوري الجنسية)، على قتله، قبل أن يسرق سيارته (نيسان)، محفظته وهاتفه، ويفرّ إلى جهة مجهولة.

وبحسب المعلومات، فإن العثور على السيارة والأغراض الشخصية في برج البراجنة يطرح علامات استفهام جدية حول ما إذا كان القاتل ما زال داخل لبنان أم تمكّن من مغادرته.

في هذا السياق، كشفت مصادر من عائلة الحدشيتي عن توجّه نحو تصعيد شعبي في بلدتي بطشاي وكفرشيما اعتبارًا من نهار الثلاثاء، في حال لم تُتخذ إجراءات أمنيّة عاجلة تؤدي إلى توقيف الجاني. وأشارت إلى أنّ “مكان العثور على السيارة يوحي بأن القاتل لا يزال في الداخل اللبناني، وربما يحظى بغطاء أو حماية”.

التحقيقات ما زالت جارية لتحديد مكان اختباء القاتل، وسط دعوات إلى ضبط النفس وانتظار التحرّك السريع من جانب الأجهزة الأمنيّة.