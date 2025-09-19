المركزية- على وقع انباء ايرانية عن اتصالات مباشرة بين الاميركيين والايرانيين، وموقف لوزير خارجية ايران عباس عراقجي مفاده ان بلاده تعتبر الدبلوماسية الحل الوحيد للقضايا الدولية بما في ذلك برنامجها النووي، توزعت اهتمامات الداخل على عدة محاور سياسية تراوحت بين قانون الانتخاب في ظل محاولات لقمع حق المغتربين في الاقتراع لنواب الامة، والامن الذي يشهد تصعيداً ملحوظاً من جانب اسرائيل بتكثيف استهدافاتها جنوباً، وهو ما اشارت اليه واستنكرته قوات الطوارئ الدولية، ومشروع الموازنة العامة الذي يخضع لمعاينات ميدانية على طاولة مجلس الوزراء الذي اجتمع مجددا اليوم لاقراره سريعاً.

اجتماعات ما قبل السفر: وعشية سفره غدا الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجمل هذه الملفات ، مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفي شكل خاص التطورات الأمنية الأخيرة في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات وقرى جنوبية وبقاعية، والاتصالات الجارية لمعالجة هذه التطورات. كما عرض الرئيسان لمسار مناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إضافة الى الأوضاع العامة. وبحث الرئيس عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد، واطلع منه على تفاصيل الاعتداءات الإسرائيلية امس على بلدات وقرى جنوبية، وعلى ما حققه الجيش في مجال مكافحة المخدرات في ضوء العمليات النوعية التي حصلت خلال الأيام الماضية في اطار القضاء على هذه الافة وتوقيف المرتكبين.في حين اطلع الرئيس عون من وزير الطاقة والمياه جو صدي على نتائج المحادثات التي اجراها في باريس مع المسؤولين في شركة " توتال" والمتعلقة بالتنقيب عن الغاز في الحقول اللبنانية.

جعجع لبري: على الخط الانتخابي، تواصلت السجالات حول القانون وتعديلاته، وفي السياق، صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، البيان التالي: دولة الرئيس نبيه بري، أتمنى، وبمعزل عن أي أمر آخر، أن تكون في تمام الصحة، وبعد، فقد قرأت لك عدداً من المواقف في ما يخص قانون الانتخاب. لقد قلتَ في أحدها إنّه يتعذّر على "أمل" و"حزب الله" إدارة حملاتهما الانتخابية في الخارج وممارسة حقهما في الاقتراع بحرية من دون تعرّضهما لمضايقات، وذلك لتبرير رفضك اقتراع المغتربين للمقاعد الـ128 من الخارج. ومن هذا المنطلق، تتمسّك بالدوائر الست الملحوظة في القانون الحالي لاقتراع المغتربين.وهنا يُطرح السؤال الكبير: كيف يستطيع مؤيّدو "أمل" و"حزب الله" أن يترشّحوا عن المقاعد الستة في الخارج، وأن يقوموا بحملاتهم الانتخابية، بينما لا يستطيعون القيام بالأمر نفسه حملاتٍ وتصويتاً للنواب الـ128 في دوائرهم؟ إن هناك تناقضا واضحا على هذا المستوى.من جهة أخرى، تقول إن لديكم مشروعاً انتخابياً آخر استكمالاً لما تمّ التوافق عليه في "الطائف".ونحن بدورنا جاهزون لمناقشة أي اقتراح لديكم، ولكن بشرط واحد: ألّا تتحوّل اللجنة الفرعية إلى مقبرة للمشاريع، وأن يُحدَّد لها وقت قصير جداً نظراً لضيق المهل الفاصلة عن الانتخابات. وبعدها تُحال المشاريع كلها من اللجنة إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والتي يعود لها أن تصوّت وتُقرّ ما تراه مناسباً.هكذا تنتصر الديمقراطية، من خلال تعدّد الآراء، وإجراء النقاش، واتخاذ القرار في المكان الصالح: أي الهيئة العامة لمجلس النواب.

لا لمقبرة الانتخابات: في السياق نفسه وردا على رد النائب علي حسن خليل على رئيس حزب القوات اللبنانية امس، كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج عبر حسابه على منصّة "أكس": "حضرة الزميل معالي الوزير علي حسن خليل، لا مانع من نقاش اي موضوع، لكن لا نريد ان تتحول اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب مقبرة الإنتخابات بحد ذاتها، لذلك كل اقتراح قانون لا يلاقي اتفاقا في اللجنة، يوقف البحث فيه ونضع تقريرا حول ما حصل وليبقى القرار في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب".

رؤية مشتركة: من جهة ثانية، اكدت السفيرة الاميركية ليزا جونسون التي زارت اليوم القصر الجمهوري في زيارة وداعية أن " الولايات المتحدة تشارك الرؤية للبنان الذي يختار الوحدة بدل الانقسام، والاستقرار بدل الصراع، والنمو بدل الركود".كلام جونسون جاء خلال حفل استقبال أقامته سفارة الولايات المتحدة الأميركية لمناسبة الذكرى الـ 249 للاستقلال ، حضره وزير الدفاع الوطني ميشال منسى ممثلاً رئيس الجمهورية جوزاف عون، والنائب فادي علامة ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ممثلاً رئيس الوزراء نواف سلام. وفي كلمتها للمناسبة أشارت السفيرة جونسون الى ان "يمكن للبنان أن يمضي قدمًا ليس في ظل الماضي، بل نحو نور مستقبل أفضل لأننا نعلم أنه عندما يزدهر لبنان، تزدهر المنطقة كلها". وأضافت: "يقف الجيش اللبناني كحام لسيادة لبنان، وهو يجسّد روح الوحدة والحماية والسلام التي وصفها قادة مثل الرئيس عون ورئيس الوزراء سلام بأنها "ركيزة مستقبل لبنان."

استهداف وضحايا: على ضفة الامن الجنوبي، استهدفت غارة من مسيّرة سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط ضحية وإصابة أحد عشر شخصا بجروح من بينهم إثنان بحال حرجة، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.وأفادت المعلومات ان المستهدف في غارة تبنين هو حسين حسان رمضان من بلدة الطيبة وسكان جبشيت. كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجّه شاحنة لنقل المياه في المنطقة الواقعة بين أنصار وكوثرية الرز وأفيد عن وقوع إصابات.

عملية امنية: امنياً ايضا، ولكن شرق لبنان، عملت قوة مؤللة كبيرة من فوج المكافحة في الجيش اللبناني على تطويق حي الشراونة في مدينة بعلبك وإقفال المداخل المؤدية إلى الحي، بينما تحركت قوة عسكرية باتجاه بلدة شليفا تحضيراً لعملية أمنية واسعة في منطقتي بعلبك والبقاع الشمالي.وتستخدم القوة طائرات مسيرة من نوع "سيسنا" تابعة للقوات الجوية في التحضيرات للعملية الأمنية.

استقرار هش: وليس بعيداً، أعلنت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان أنها طالبت إسرائيل مرارًا بالانسحاب من النقاط الخمس، مشددة على وجوب التزامها بموجبات القرار الأممي 1701 في لبنان .واوضحت أن الاستقرار في جنوب لبنان "هش" نتيجة الغارات الإسرائيلية المتكررة، مشيرة الى أنها تقوم بعمل يومي مع الجيش اللبناني في الجنوب، موضحة ان وحدات من الجيش انتشرت في الجنوب لبنان بالتعاون معها.وأكدت اليونيفيل أن الجيش اللبناني يغطي جنوب لبنان عدا النقاط الخمس، لافتة إلى أنها سجلت آلاف الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق 2024. من جهة أخرى، اعتبرت "اليونيفيل" في تصريح صحافي أن" الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان الليلة الماضية تُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني من العام الماضي. كما أنها تقوّض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع". اضافت:"يستمر جنود حفظ السلام في تقديم الدعم لكلا الطرفين لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فيما تواصل اليونيفيل والجيش اللبناني عملهما الميداني اليومي لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. وقد اضطرت وحدات من قوات حفظ السلام في موقعين بمنطقة دير كيفا، بالقرب من برج قلاوية، إلى الانتقال إلى أماكن آمنة نتيجة هذه الاعتداءات، التي عرّضت بشكل خطير حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل والمدنيين للخطر". وختمت:"إننا ندعو جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والتزام الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. كما نؤكد ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف تجنب أي انتهاكات أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد إضافي. ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتفاهم وقف الاعمال العدائية، إذ إن هذه الآليات وُضعت خصيصاً لمعالجة الخلافات وتجنب اللجوء إلى العنف من جانب واحد، ويجب الاستفادة منها الى اقصى الحدود. كما يشكّل استمرار التصعيد تهديداً للتقدم الذي أحرزته الأطراف في جهودها لاستعادة الاستقرار".