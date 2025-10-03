المركزية - أصيب سبعة أشخاص بجروح، بعضهم في حالة حرجة، جراء حادث سير مروع وقع على طريق عام الكويخات – عكار شمالي لبنان، بعدما فقد سائق شاحنة نقل صغيرة (بيك أب) السيطرة على مركبته، فاصطدم بقوة بسيارتي “رابيد” و”هوندا”، ما أدى إلى تحطمهما وتناثر قطع منهما وسط الطريق.

وسارعت فرق الإسعاف التابعة للصليب الأحمر اللبناني وجهاز الطوارئ والإغاثة إلى مكان الحادث، حيث عملت على إسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات القريبة للمعالجة.

وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة، دفعت القوى الأمنية إلى تحويل حركة المرور نحو الطرقات الجانبية.