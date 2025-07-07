المركزية- استهدفت مسيّرة اسرائيلية عصر اليوم سيارة من نوع رابيد في بلدة ديركيفا.

وعلى الفور توجهت فرق الاسعاف إلى المكان المستهدف.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة دير كيفا قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد.



واعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان الجيش استهدف مركبة في بلدة دير كيفا جنوبي لبنان على بعد 20 كيلومتراً من الحدود.

هذا، وافيد بأن محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من منزل عند أطراف بلدة كفركلا الحدودية.

كما استهدفت مسيرة اسرائيلية مساء اليوم دراجة نارية في منطقة الجوار في بلدة بيت ليف في قضاء بنت جبيل بصاروخين.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على دراجة في بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد.

وافادت معلومات ان الشهيد هو عنصر من حزب الله.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ألقت مسيرة اسرائيلية قنبلة حارقة باتجاه احد الاحراج في بلدة شيحين في قضاء صور ، ما ادى الى اندلاع النيران في المنطقة الحرجية وأشجار الزيتون، وتوجهت سيارات الإطفاء والدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية إلى المكان المستهدف لإطفاء الحرائق التي تسببت بها الغارة على احراج البلدة والقريبة من بعض المنازل التي تمتد اليها النيران وتعمل الان فرق الدفاع المدني على اطفاء الحريق بمؤازرة الجيش .

وكان افاد نائب رئيس بلدية شيحين علي غيث مندوب، ان مسيرة معادية أطلقت صاروخا باتجاه الاحراج تسببت باندلاع حرائق.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أعلن أن "الغارة الإسرائيلية على برج رحال قضاء صور، أدت إلى إصابة 9 مواطنين بجروح.

وأدت الغارة على بلدة الزرارية في قضاء صيدا، إلى إصابة طفلة بجروح بليغة استدعت إدخالها العناية الفائقة".

الى ذلك، ألقت محلّقة اسرائيلية قنبلة صوتية في اتجاه مركب صيد في البحر منطقة الناقورة.

وأقدمت جرافتان تابعتان للجيش الاسرائيلي عند الواحدة بعد منتصف ليل أمس، على اجتياز الجدار الفاصل والخط الأزرق في بلدة كفركلا – قضاء مرجعيون، وتحديداً بالقرب من محطة شلهوب مقابل بوابة فاطمة، في خرق فاضح للسيادة اللبنانية.

وقامت الجرافتان بأعمال تجريف وفتح طريق تمتدّ لحوالى 100 متر داخل الأراضي اللبنانية، قبل أن تنسحبا عند الساعة الرابعة فجراً. هذا التطور يُعدّ انتهاكاً جديداً لقرارات الأمم المتحدة، ويُضاف إلى سلسلة الخروقات الإسرائيلية المتكرّرة في الجنوب.

وتجدر الإشارة إلى أن الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" يتابعان هذا الخرق عن كثب لاتخاذ التدابير المناسبة.