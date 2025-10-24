1:52 PMClock
جباعي عضواً في "هيئة الأسواق المالية"

المركزية- عيَّن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الخميس في قصر بعبدا، الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي عضواً في "هيئة الأسواق المالية".

وفي لمحة عن سيرة جباعي الذاتية:

- حاصل على دكتوراه في الاقتصاد.

- حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال.

- عمل كمستشار اقتصادي ومالي للهيئات الاقتصادية والعديد من المؤسسات المالية.

- عمل كأستاذ جامعي لمادتي الاقتصاد والمالية.

- شارك في العديد من المؤتمرات الاقتصادية والمالية حول العالم.

- لديه عدة دراسات اقتصادية ومالية موثقة مرتبطة بالشأن الاقتصادي والمالي اللبناني أبرزها (أسباب الفجوة المالية وكيفية معالجتها - كيفية استثمار أصول الدولة لتطوير الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي).

- خبير مالي واقتصادي لديه أكثر من ألفيّ مقابلة تلفزيونية وإذاعية ومكتوبة تُعنى بالشأنَين الاقتصادي والمالي في لبنان والعالم.

