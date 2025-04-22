رفعت هارفرد، الإثنين، دعوى قضائية ضدّ إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب بسبب تجميدها التمويل الفدرالي للجامعة الأميركية المرموقة.

وفي السياق، قالت الجامعة في دعواها إلى المحكمة إنّ “هذه القضية تتعلّق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الفدرالي كوسيلة للسيطرة على القرارات الأكاديمية في هارفرد”.

ومن جهته، قال رئيس جامعة هارفارد آلان جاربر، في بيان: “على مدى الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الاتحادية عدة إجراءات في أعقاب رفض هارفارد الامتثال لمطالبها غير القانونية”.

وأضاف جاربر: “قبل لحظات، رفعنا دعوى قضائية لوقف تجميد التمويل لأنه غير قانوني وخارج نطاق سلطة الحكومة”.

ومن بين الهيئات الحكومية التي ورد ذكرها في دعوى هارفارد وزارات التعليم والصحة والعدل والطاقة والخدمات العامة.