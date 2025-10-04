استقبلت جامعة البلمند، وفدًا من مديري مدارس قضاء الكورة، في زيارة هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون الأكاديمي والتربوي بين الجامعة والمدارس في المنطقة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق وعمداء ومدراء الجامعة.

استهلّت الزيارة بجولة تعريفية شاملة على مختلف كليات وأقسام الجامعة في الحرم الرئيسي بالكورة، حيث اطلع الوفد على البُنى الأكاديمية والتقنية الحديثة التي توفّرها الجامعة لطلابها، إلى جانب المختبرات والمراكز البحثية المتقدمة.

وراق

وقد عُقد لقاء مع الدكتور وراق، الذي قدّم عرضًا مفصّلًا عن كليات، مراكز وبرامج الجامعة، نشاطاتها الحالية، وخططها المستقبلية. كما شدّد على "أهمية تعزيز البحث العلمي ودعم المشاريع التنموية ذات الطابع الأكاديمي"، مشيرًا إلى "التزام الجامعة بدورها الريادي في تطوير المجتمع المحلي".

وأكّد أن "جامعة البلمند تضع في صلب رسالتها تطوير التعليم العالي في لبنان والمنطقة، من خلال اعتماد معايير أكاديمية صارمة، وتشجيع الابتكار، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات التربوية."

وتأتي هذه الزيارة في سياق حرص جامعة البلمند على تعزيز دورها كمحور تعليمي في منطقة الكورة، من خلال توثيق العلاقة مع المؤسسات التربوية وتبادل الخبرات. كما تشكّل فرصة لتعريف إدارات المدارس بإمكانات الجامعة الأكاديمية والبحثية، ما يفتح المجال أمام مبادرات مشتركة مستقبلية تدعم تطوّر القطاع التربوي في المنطقة.