حققت كلية الهندسة في جامعة البلمند إنجازا أكاديميا استثنائيا، بتجديد اعتماد "ABET" لجميع برامج البكالوريوس الخمسة، وهي: الهندسة المدنية، والكهربائية، والكيميائية، وهندسة الكمبيوتر، والهندسة الميكانيكية، وذلك من دون أي نواقص أو ملاحظات أو نقاط ضعف. وقد نال برنامج الهندسة المدنية إشادتين رسميتين من لجنة الاعتماد، في سابقة تعد الأولى من نوعها على مستوى لبنان، للفترة الممتدة بين 1 تشرين الأول 2025 و30 أيلول 2031.

وأثنت لجنة ABET على برنامج الهندسة المدنية لارتباطه الوثيق بقطاع البناء في لبنان، وللأداء المتميّز لطلابه في المسابقات الوطنية والدولية، لا سيما معهد الخرسانة الأمريكي (ACI)، حيث حصد الطلاب جوائز متعددة وحصلت الجامعة على لقب "الجامعة الممتازة" لعدة أعوام متتالية. كما أشادت اللجنة بالعلاقة القوية بين الكلية والقطاع الصناعي، والتي تتيح للطلاب زيارات ميدانية ومحاضرات متخصّصة تُعزّز خبرتهم العملية وتزيد من فرص توظيفهم.

ورغم التحديات التي واجهها لبنان خلال العام الماضي، تمكّنت الكلية من اجتياز عملية التقييم المكثّف التي أجرتها لجنة من سبعة خبراء من ABET بين 17 و20 تشرين الثاني 2024، والذين وصفوا نتائجها بأنها فريدة من نوعها عالميا.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور الياس وراق، أن هذا الإنجاز "يعكس التزام جامعة البلمند بالتميز الأكاديمي وجودة التعليم الهندسي، ويكرس مكانتها الرائدة محليا ودوليا".

من جهته، أهدى عميد كلية الهندسة ونائب الرئيس للعلاقات الدولية البروفسور رامي عبود هذا النجاح إلى جميع أفراد الكلية، مشيرا إلى أنه "ثمرة التزام وجهود جماعية رسخت ريادة جامعة البلمند ومعاييرها العالية في التعليم الهندسي".