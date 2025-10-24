دعت جمعية "جاد – شبيبة ضد المخدرات" في بيان، "كل المؤسسات التعليمية إلى تبني إجراءات صارمة لضمان أمان النقل المدرسي، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية في حماية المجتمع من أخطار الإدمان، وحرصا على سلامة أبنائها خلال تنقلهم اليومي إلى المدارس".

ودعت "إدارات المدارس إلى توقيع تعهد رسمي يلزِم أصحاب الحافلات المدرسية بالخضوع لثلاث فحوص مخبرية سنوية للكحول والمخدرات، تنفذ بشكل دوري ومفاجئ، حفاظا على المصداقية والشفافية، وحماية لحياة التلاميذ بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في حوادث السير الناتجة من القيادة تحت تأثير مواد مخدرة أو منشطة".

وأكدت أن "هذه الإجراءات لا تستهدف المساس بكرامة أي شخص، بل تهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والمسؤولية، وضمان بيئة مدرسية آمنة ومطمئنة للأهالي والتلاميذ على حد سواء"، وقالت: "إن نقل التلاميذ مسؤولية أمانة قبل أن تكون وظيفة، وأي تهاون فيها قد تترتب عليه عواقب جسيمة تمس حياة الأطفال ومستقبلهم".

وجدد الجمعية "التزامها مواصلة جهودها التوعوية والتعاون مع الإدارات المدرسية والجهات المعنية لبناء جيل واع، خال من المخدرات والكحول"، مؤكدة أن "سلامة أبنائنا فوق كل اعتبار".