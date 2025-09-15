يفتتح وزير المالية ياسين جابر الخميس المقبل أعمال المنتدى الإقليمي لاتحاد المصارف العربية الذي يناقش برامج دعم القطاعات الاقتصادية في الدول التي تشهد أزمات متنوعة.

وأوضح جابر بعد لقائه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه اللذين تباحثا معه في حضور المستشار سمير حمود "خطة الاتحاد وأنشطته، وان المنتدى سيناقش برامج القطاعات الاقتصادية والمصرفية، كما سيتطرق إلى تجارب وخبرات القطاعات المصرفية المتقدمة".



ولفت جابر إلى "ان لبنان يجد فيه فرصة في إمكانية الإفادة مع السعي القائم من قبل الحكومة والقطاع المصرفي بدعم من المجلس النيابي لإعادة تنشيط هذا القطاع والنهوض بدوره واستعادة مكانته مع حفظ حقوق المودعين التي تبقى في الدرجة المتقدمة من اهتماماتنا".

وقال جابر :" تكمن أهمية هذا المنتدى انه يأتي في توقيت حساس تمر فيه اقتصاديات المنطقة بتحديات متشابكة، وإن المناقشات فيه ستتمحور حول رؤية اتحاد المصارف العربية في إعداد برامج القطاعات المصرفية والاقتصادية في كل من لبنان وسوريا والعراق وليبيا والسودان، وسيبحث في ورقة عمل حول الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعيات واتحادات المصارف في الدول العربية في مواجهة الأزمات المالية والمصرفية وكيفية التعامل معها".

لقاء مع وفد من CITI Bank

وكان الوزير جابر التقى وفدا من CITI Bank، حيث تم التباحث في مشاريع استثمارية مستقبلية، وقد أثنى جابر على ثقة CITI Bank بلبنان بحيث ورغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة خصوصا على صعيد أزمته المالية بقي مؤمناً بدور لبنان وصموده.



منيمنة وميراي عازار

والتقى جابر أيضا النائب ابراهيم منيمنة عرض معه للشؤون العامة في لبنان، ولا سيما بعض التشريعات.

كما التقى ميراي عازار من شركة SGS التي عرض معها لرؤية خطوات الوزارة حيال تحديث وتطوير أعمال مراقبة البضائع القادمة إلى لبنان انطلاقاً من بلد المنشأ أو الشحن.