المركزية- عقد وزيرا المال ياسين جابر والاتصالات شارل الحاج اجتماع عمل في وزارة المال، خُصّص للبحث في مسائل ترتبط بالإيرادات المرتقبة لوزارة الاتصالات واحتياجاتها، وأخرى في تطوير عمل القطاع باعتباره يشكل واحداً من أسس البنى التحتية القادرة على المساهمة الفاعلة في جذب الاستثمار.

الكونسرفتوار

إلى ذلك، بحث الوزير جابر مع رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقي – الكونسرفتوار هبة قواس ونائبة الرئيس أمينة بري في خطة المعهد لتفعيل دوره على المستوى الفني والثقافي "بما يصبّ في خدمة تنشيط الحركة السياحية وفي حمل صورة لبنان الإبداعية إلى المهرجانات العالمية في الخارج" بحسسب بيان الوزارة.

