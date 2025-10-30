المركزية- تابع وزير المال ياسين جابر سير عمل الأشغال التي تقوم بها الهية العليا للإغاثة لناحية إعادة الترميم الإنشائي لــ/500/ مبنى متضرر في الضاحية الجنوبية لبيروت جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وعقد لهذه الغاية اجتماع عمل مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، بعدما كانت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إعادة الاعمار أوكلت إلى الهيئة بأشغال الترميم. جرى في خلاله عرض المراحل التي قطعتها تلك الأشغال، كما تم التنسيق في موضوع الاعتمادات المالية التي تخصصها وزارة المالية للهيئة على دفعات متتالية من الخزينة العامة.

وفي شأن مالي تسلم الوزير جابر من رئيس المحاسبة محمد بدران قطوعات الحسابات التي أنجزها الديوان عن أربع سنوات من القطوعات المتراكمة، وذلك عن الأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2010.

"الرقابة على المصارف"

واستقبل رئيس هيئة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء الهيئة، عرض له للتصوّر الذي تضعه في خطة عملها انطلاقاً من المهام المولجة بها.

موظفو الإدارة العامة

وفي الشأن المطلبي، التقى الوزير جابر وفداً من رابطة موظفي الإدارة العامة ولجان التنسيق للمساعدين القضائيين، برئاسة وليد جعجع وعضوية كل من جوزف تلج ورانيا عبد الصمد ورين الملحم ونضال حسن، وقد عرض الوفد باسمه وبإسم تجمع روابط القطاع العام للأوضاع الاجتماعية التي يعاني منها موظفو القطاع في ضوء الأزمة الراهنة، وللمطالب التي تتلخص بتصحيح الرواتب والأجور على قاعدة إعطاء 50% من قيمة الراتب على أساس العام 2019 اعتباراً من بداية العام 2026، واعتماد 10% إضافية كل ستة أشهر، ورفع قيمة التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخم السنوي المتراكم استناداً إلى القانون 717/98، وتعديل شروط المثابرة ومراعاة أوضاع الموظفين.

ووعد الوزير جابر بدراسة هذه المطالب وتأليف لجنة من المعنيين في الوزارة لدرس هذه المطالب مع ممثلي الرابطة اعتباراً من بداية الأسبوع المقبل، وذلك بُغية إيجاد المعالجة التي تتوافق مع عملية إنصاف العاملين في القطاع، والإمكانات المالية المتاحة للدولة.

النائب هاشم

وكان الوزير جابر التقى النائب قاسم هاشم وبحث معه في الأوضاع العامة وخصوصاً في الجنوب.