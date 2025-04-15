المركزية- تسلّم وزير المالية ياسين جابر من رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران تقريري ديوان المحاسبة حول قطع حساب الموازنة العامة للعامين 2003 و2004، وكان جابر عرض مع بدران لعمل الديوان الذي يقوم به حيال إعداد التقارير عن قطع الحسابات منذ العام 2003 وتباعاً لغاية العام 2023.

وأبلغ الوزير جابر بدران استعداد وزارة المالية لدعم الديوان مالياً لتغطية ساعات إضافية من العمل بغية الإسراع في عمله للوصول إلى الانتهاء من تقاريره حتى العام 2023 قبل نهاية العام الجاري بما يتطلبه إقرار موازنة العام 2026.

سفيرة كندا

وكان الوزير جابر استقبل سفيرة كندا في لبنان Stefanie McCollum وجرى عرض للأوضاع العامة، وأبدت السفيرة الكندية تأييد بلادها ودعمها للعملية الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في ظل عهد رئاسي جديد.