المركزية- أكد وزير المال ياسين جابر حرصه على دعم الجامعة اللبنانية، وتوفير كل ما يخدم استمرارية دورها الوطني كصرح جامع للشباب اللبناني.

وقال أمام وفد من رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية "نحن نفخر حين تُدرج الجامعة اللبنانية في مصاف الجامعات الفضلى في العالم لناحية مستواها العلمي الذي حافظت عليه برغم ظروف الانهيار المالي والاقتصادي، ووسط مناخ اللااستقرار الأمني الذي مر ويمر به لبنان"، مبدياً كل الاستعداد "لتأمين المطالب المحقة للأساتذة سواء لجهة تحسين التقديمات المالية، ودعم صندوق التعاضد والتي لحظت موازنة 2026 بنوداً تتعلق بها"، مشيراً إلى انه "على استعداد لتأمين اعتمادات إضافية للصندوق قبل نهاية العام بحسب ما تسمح به أوضاع الخزينة العامة ووفقاً للاصول المرعية، إلى حين صدور قانون الموازنة".

ملف الزراعة

وكان الوزير جابر التقى وزير الزراعة نزار هاني يرافقه المدير العام للوزارة لويس لحود، وتم البحث في ملفات ترتبط بمشاريع زراعية في أكثر من منطقة.

كما التقى النائب ناصر جابر.