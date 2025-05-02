المركزية- عُقد اجتماع في وزارة المال ضمّ الى الوزير ياسين جابر، وزير الطاقة والمياه جو صدي، ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير، خُصص لتنسيق الزيارة التي سيقوم بها الى بغداد وزيرا المال والطاقة لمتابعة النقاش في موضوع تزويد لبنان بالفيول العراقي لزوم قطاع الكهرباء ولإجراء مباجثات مع عدد من المسؤولين العراقيين وفي مقدّمهم رئيس الجمهورية العراقية.

بعد الاجتماع أدلى الوزير جابر بالتصريح الآتي: "اجتماع اليوم مخصص للتنسيق بشأن الزيارة التي سأقوم بها أنا ووزير الطاقة الى بغداد بدءً من يوم الاثنين المقبل، ومعروف أن العراق من الدول التي وقفت الى جانب لبنان في أصعب الظروف.

ولنتذكر في السنوات الماضية في خلال الحرب اللئيمة على لبنان كان العراق يرسل مساعدات الى لبنان ووقف الى جانبنا في إعانة اللبنانيين عندما كان هناك شح في المحروقات لتشغيل محطات الكهرباء في لبنان.

والهدف من الزيارة هو شكر العراق وتفعيل التنسيق في كيفية التعاون خصوصاً في بعض الأمور العالقة في موضوع المدفوعات لثمن المحروقات التي تم شراؤها، وفي موضوع المنصة التي يتم التسديد من خلالها عبر تقديم بضائع أو بيع بضائع وخدمات مقابل هذه الأموال حسب القانون الذي أصدره المجلس النيابي، إضافة الى أمور عديدة نتكلم عنها الآن، ولكن من الضروري أن يكون عمل دائم على أن نكون على افضل العلاقات مع العراق ونحن ذاهبون لنقدّم الشكر للمسؤولين ولننسق واياهم للمستقبل".

* هل الأمور متوافرة لتسديد ثمن المحروقات التي حصل عليها لبنان؟

- زيارتنا ليست لنقوم بالدفع فوراً، هناك توافق واتفاقية أقرها المجلس النيابي على أن يتم التسديد عبر سلع وخدمات، وهناك اموالاً أصبحت متوافرة في صندوق حساب خاص بهذا الموضوع يمكن البدء بها، ومؤسسة كهرباء لبنان تساهم في تغذية هذا الصندوق ، هناك اموال وضعت سابقاً وهناك أموال ستودع لاحقاً وأيضاً هناك إصرار لدى المجلس النيابي ليكون هناك تسديد دفعات أخرى لتغذية هذا الصندوق.

* من ستلتقون في العراق؟

- بالطبع وزير النفط ووزير الكهرباء ورئيس الجمهورية وشخصيات أخرى وفق برنامج الزيارة.



