علّق وزير المالية ياسين جابر على تعيين الهيئة الناظمة للطيران والهيئة الناظمة لزراعة القنب على حسابه على منصة x بالآتي:

"مبروك للبنان، أخيراً بعد ٢٣ سنة من صدور القانون ٤٨١/٢٠٠٢ يتم تعيين الهيئة الناظمة للطيران .

في العام ٢٠٠٢ كنت عضواً في اللجنة التي عملت على اصدار هذا القانون ، وغيره من قوانين اصلاحية، وشعرت اني قد وصلت الى حالٍ من اليأس لن تجد النور ابداً. أما اليوم وقد تحقق حلم وجود هذه الهيئة، فلا يسعني الا ان اعبّر عن سعادتي كوني اليوم بالذات في الحكومة التي اتخذت القرار الذي يعيد الامل بنهوض لبنان .

شكراً للوزير فايز رسامني الذي عمل بجهد مع الوزير فادي مكي وفريق الالية لإنجاز هذا التعيين، على امل بتعيين باقي الهيئات قريباً.

كما كتب في تعيين هيئة القنب:

تعيين الهيئة الناظمة لزراعة القنب هي خطوة مهمة بإتجاه تطبيق توصيات خطة ماكنزي .لقد ترأست اللجنة التي عملت على دراسة هذا القانون وإيصاله الى الإقرار . واكتشفت خلال تلك المرحلة لكثرة المرحبين بإقراره ،مدى أهميته. خطوة اخرى مهمة في رحلة النهوض التي تقودها حكومتنا.