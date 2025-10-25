كرمت إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، الاستاذة الجامعية جنيفر عواد، مبتكرة ومديرة تطبيق "أتعلم" لتعليم اللغة العربية ونشرها، وتسلمت من الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم جائزة محمد بن راشد للغة العربية عن فئة التكنولوجيا كأفضل تطبيق ذكي "أتعلم - Ata3allam" الثوري الذي يعلم منهج اللغة العربية للاطفال بين 4 و 8 سنوات.

وتعتبر هذه الجائزة من أرقى الجوائز الدولية التي تعنى بالحفاظ على اللغة العربية وتعليمها بأفضل الطرق التي تحاكي العصر، لتضع عواد لبنان من جديد على خريطة المبدعين في الثقافة والتربية.